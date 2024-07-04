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Atilla Taş hakim karşısında

Şarkıcı Atilla Taş, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 8 yıl 2 aya kadar hapis talebiyle hakim karşısına çıktı.

IHA4 Temmuz 2024 Perşembe 17:19 - Güncelleme:
Atilla Taş hakim karşısında
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Atilla Taş, duruşmanın ardından açıklama yapan Taş, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret etmem. Bu ülkenin Cumhurbaşkanıdır, saygı duyacağız' dedi.

Şarkıcı Atilla Taş'ın, sosyal medya hesabından 2021 yılının Ağustos ve Aralık aylarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli sözler yazdığı iddiasıyla zincirleme şekilde 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 5 ay 15 günden 8 yıl 2 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Atilla Taş ve avukatı hazır bulundu.

Sanık avukatı ise Cumhurbaşkanı'na yönelik herhangi bir hakaretin söz konusu olmadığını söyleyerek mahkemeden müvekkilinin beraatını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

- İDDİANAMEDEN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Atilla Taş'ın 30 Ağustos ve 21 Aralık 2021'de sosyal medya hesabı X üzerinden şeref onur ve saygınlığını rencide ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakarette bulunduğu kaydedildi.

Sanığın ifadesinde söz konusu sosyal medya hesabının ve paylaşımlarının kendisine ait olduğunu söylediği aktarılan iddianamede, sanık Taş'ın "Cumhurbaşkanına zincirleme şekilde alenen hakaret" suçunu işlediği belirtildi.

İddianamede sanık Taş'ın üzerine atılı suçtan, 1 yıl 5 ay 15 günden 8 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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