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Atilla Taş'ın CHP pişmanlığı: Bu ülkede muhalefet sorunu var

CHP üyesi şarkıcı Atilla Taş, 'Kendimi uyanık, akıllı sanıyordum. Bu ülkede aslında bir iktidar sorunu değil de bir muhalefet sorunu olduğunu ancak yıllar sonra anlayabildim.' dedi. Seçim hezimeti sonrası başlayan koltuk savaşlarına değinen Taş, 'Şimdi ise görüyorum bir koltuk savaşı başlamış ama ahlaki ve moral üstünlüğü kaybetmek seçimi kaybetmekten daha beter.' ifadelerini kullandı.

15 Ağustos 2023 Salı 00:32 - Güncelleme:
Atilla Taş'ın CHP pişmanlığı: Bu ülkede muhalefet sorunu var
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Seçim döneminde CHP trolü olarak sosyal medyadan algı operasyonlarına girişen şarkıcı Atilla Taş, seçim mağlubiyeti sonrasında partisini hedef alan açıklamalara başladı. Geçtiğimiz günlerde 'yıllarca partiye zarar gelmesin diye sustuğunu' söyleyen Taş, CHP'li belediyelerin 'ihale' skandallarını itiraf etmişti.

Bugün de sosyal medya üzerinden yeni bir video paylaşan Taş, Türkiye'de bir muhalefet sorunu olduğunu söyledi.

CHP'Lİ ATİLLA TAŞ: BU ÜLKEDE BİR MUHALEFET SORUNU VAR

Yayınladığı videoda, "Kendimi uyanık, akıllı sanıyordum. Bu ülkede aslında bir iktidar sorunu değil de bir muhalefet sorunu olduğunu ancak yıllar sonra anlayabildim." diyen Taş, "Şimdi ise görüyorum bir koltuk savaşı başlamış ama ahlaki ve moral üstünlüğü kaybetmek seçimi kaybetmekten daha beter." diye konuştu.

"KENDİMİ UYANIK, AKILLI SANIYORDUM HEP"

Taş açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Bizleri kahreden seçim sonuçları bir kesimin Erdoğan nefretini ve Atatürk sevgisini kullanan ve başkaca bir marifetleri olmayan ranta düşmüş bazı sözde muhalif siyasetçilerin umurunda bile değiliz.

Maaşları yatmaya, ihaleleri dönmeye devam ediyor. Büyük paralar bu siyaset işlerinde üstelik iktidar olmanıza gerek bile yok. Kim ister ki iktidarın ağır yükünü muhalefette olmanın lüksü dururken.

Şimdi ise görüyorum bir koltuk savaşı başlamış ama ahlaki ve moral üstünlüğü kaybetmek seçimi kaybetmekten daha beter.

Son seçimin kazananı belli ama ne hikmetse kaybedeni yok. Bu ülkede aslında bir iktidar sorunu değil de bir muhalefet sorunu olduğunu ancak yıllar sonra anlayabildim.

Kendimi uyanık, akıllı sanıyordum hep. Partizanlık olayını artık bir kenara bırakıyorum."

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