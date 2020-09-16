16 Eylül 2020 Çarşamba 14:04 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 14:04

Ege Denizi'nde 18 ada, Lozan ve Paris Anlaşmalarıyla şartlı olarak Yunanistan'a devredildi.

O şart adaların silahlandırılmamasıydı. Ancak Yunanistan anlaşmalara uymadı.

Lozan'daki hükümler net. Adalar da güvenlik amacıyla sadece polis ve jandarma olabilir.

Fakat Yunanistan uluslararası hukuku hiçe saydı. Adaları mekanize birliklerin kışlasına dönüştürdü.

TRT Haber'e konuşan Tümamiral Cem Gürdeniz, "Yunanistan'ın Türkiye'den haksız talepleri adaların 1960'lardan itibaren silahlandırılması ile başlamış. Mavi Vatan, Türkiye'nin deniz jeopolitiğine 1960'lı yıllardan sonra başlamış. Türkiye'nin 1964'den itibaren BM'ye Yunanistan hükümetine natolar verdiğiniz biliyoruz." dedi.

18 ADA CEPHANELİK HALİNE GELDİ

Yunanistan ve Türkiye NATO üyesi. Ancak Atina, 18 adayı cephanelik haline getirdi. Yetmedi, bazılarına havaalanı bile inşa etti. Savaş uçakları yerleştirdi.

Türkiye'ye potansiyel tehdit haline geldi. Yunanistan'a çok sayıda nota verildi.

Helenizmin esiri Yunan hükümetleri uluslararası anlaşmaları çiğnemeye devam etti.

Yunanistan'ın silahlandırdığı adalardan biri de Sakız. Türkiye tepkisini bir kez daha sahada gösterdi. Yeni NAVTEX yayınladı. Sakız Adası işaret edildi.

"Askerden arındırılmış olması gerekiyor" denildi.

Yunanistan'ın Lozan Barış Anlaşması'nı ihlal ederek silahlandırdığı, NAVTEX ile ilan edildi.

Meis ve Karaada'daki Yunan ordusunun askeri varlığı görüntülenmişti. Her iki adadaki askeri hareketliliği kayıt altına alınmıştı.