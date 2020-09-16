İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Eylül 2020 Çarşamba / 28 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4971
  • EURO
    8,9063
  • ALTIN
    474.012
  • BIST100
    1113.27
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Atina ihlal suçu işliyor! Yunanistan adaları silahlandırarak uluslararası hukuku hiçe saydı
Güncel

Atina ihlal suçu işliyor! Yunanistan adaları silahlandırarak uluslararası hukuku hiçe saydı

1923 yılında Ege Denizi'nde Lozan Barış Antlaşmasıyla kurulan dengeler, Yunanistan'ın maksimalist politikaları nedeniyle bozuldu. Atina yönetimi adaları silahlandırarak, uluslararası hukuku hiçe saydı. Yunanistan ve Türkiye NATO üyesi. Ancak Atina, 18 adayı cephanelik haline getirdi. Yetmedi, bazılarına havaalanı bile inşa etti. Savaş uçakları yerleştirdi.

16 Eylül 2020 Çarşamba 14:04 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 14:04
ABONE OL

Ege Denizi'nde 18 ada, Lozan ve Paris Anlaşmalarıyla şartlı olarak Yunanistan'a devredildi.

O şart adaların silahlandırılmamasıydı. Ancak Yunanistan anlaşmalara uymadı.

Lozan'daki hükümler net. Adalar da güvenlik amacıyla sadece polis ve jandarma olabilir.

Fakat Yunanistan uluslararası hukuku hiçe saydı. Adaları mekanize birliklerin kışlasına dönüştürdü.

TRT Haber'e konuşan Tümamiral Cem Gürdeniz, "Yunanistan'ın Türkiye'den haksız talepleri adaların 1960'lardan itibaren silahlandırılması ile başlamış. Mavi Vatan, Türkiye'nin deniz jeopolitiğine 1960'lı yıllardan sonra başlamış. Türkiye'nin 1964'den itibaren BM'ye Yunanistan hükümetine natolar verdiğiniz biliyoruz." dedi.

18 ADA CEPHANELİK HALİNE GELDİ

Yunanistan ve Türkiye NATO üyesi. Ancak Atina, 18 adayı cephanelik haline getirdi. Yetmedi, bazılarına havaalanı bile inşa etti. Savaş uçakları yerleştirdi.

Türkiye'ye potansiyel tehdit haline geldi. Yunanistan'a çok sayıda nota verildi.

Helenizmin esiri Yunan hükümetleri uluslararası anlaşmaları çiğnemeye devam etti.

Yunanistan'ın silahlandırdığı adalardan biri de Sakız. Türkiye tepkisini bir kez daha sahada gösterdi. Yeni NAVTEX yayınladı. Sakız Adası işaret edildi.

"Askerden arındırılmış olması gerekiyor" denildi.

Yunanistan'ın Lozan Barış Anlaşması'nı ihlal ederek silahlandırdığı, NAVTEX ile ilan edildi.

Meis ve Karaada'daki Yunan ordusunun askeri varlığı görüntülenmişti. Her iki adadaki askeri hareketliliği kayıt altına alınmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.