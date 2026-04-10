İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Nisan 2026 Cuma / 23 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6768
  • EURO
    52,4441
  • ALTIN
    6854.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Atina'nın Lozan ihlaline sert tepki: Dayatmayı kabul etmiyoruz
Atina'nın Lozan ihlaline sert tepki: Dayatmayı kabul etmiyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, 'Yunanistan'ın, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın seçilmiş müftülerini tanımayan uygulamaları, Lozan Barış Antlaşması ile teminat altına alınan hak ve özgürlüklerin ihlalidir. Türkiye ve AK Parti olarak soydaşlarımızın kimliğini, inancını ve iradesini yok sayan hiçbir dayatmayı kabul etmiyoruz.' açıklamasında bulundu.

10 Nisan 2026 Cuma 16:11
ABONE OL

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, Yunanistan'ın, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın seçilmiş müftülerini tanımayan uygulamalarının, Lozan Barış Antlaşması ile teminat altına alınan hak ve özgürlüklerin ihlali olduğunu belirterek, bu dayatmayı kabul etmediklerini bildirdi.

Sırakaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yunanistan'ın, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın seçilmiş müftülerini tanımayan uygulamaları, Lozan Barış Antlaşması ile teminat altına alınan hak ve özgürlüklerin ihlalidir. Türkiye ve AK Parti olarak soydaşlarımızın kimliğini, inancını ve iradesini yok sayan hiçbir dayatmayı kabul etmiyoruz. Batı Trakya'daki Türk varlığı, tarihimizin, gönül coğrafyamızın ve milletimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Her şartta soydaşlarımızın yanındayız, haklarını uluslararası hukuk zemininde kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz."

ÖNERİLEN VİDEO

Lunapark faciası: Dehşet anları kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.