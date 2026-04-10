Atina'nın Lozan ihlaline sert tepki: Dayatmayı kabul etmiyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, Yunanistan'ın, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın seçilmiş müftülerini tanımayan uygulamalarının, Lozan Barış Antlaşması ile teminat altına alınan hak ve özgürlüklerin ihlali olduğunu belirterek, bu dayatmayı kabul etmediklerini bildirdi.



Sırakaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yunanistan'ın, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın seçilmiş müftülerini tanımayan uygulamaları, Lozan Barış Antlaşması ile teminat altına alınan hak ve özgürlüklerin ihlalidir. Türkiye ve AK Parti olarak soydaşlarımızın kimliğini, inancını ve iradesini yok sayan hiçbir dayatmayı kabul etmiyoruz. Batı Trakya'daki Türk varlığı, tarihimizin, gönül coğrafyamızın ve milletimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Her şartta soydaşlarımızın yanındayız, haklarını uluslararası hukuk zemininde kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz."