İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Nisan 2026 Perşembe / 29 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,7678
  • EURO
    52,8661
  • ALTIN
    6935.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Atina'nın Lozan ihlallerine ''hukuki tanımazlık'' tepkisi
Atina'nın Lozan ihlallerine ''hukuki tanımazlık'' tepkisi

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, Dimetoka kentinde yapılan müftü ataması ile İskeçe ve Gümülcine kentlerinde başlatılan yeni atama sürecini “hukuk tanımazlığın sonucu” olarak nitelendirdi.

AA16 Nisan 2026 Perşembe 15:29
ABONE OL

Trampa, Batı Trakya'da yayımlanan Ülkü gazetesine verdiği röportajda, Yunanistan'ın uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyleyerek müftülük kurumunun özerkliğinin son yasal düzenlemelerle zedelendiğini ve azınlık iradesinin yok sayıldığını ifade etti.

Müftülük meselesinin temelinde hukuki ihlallerin bulunduğunu belirten Trampa, 1913 Atina ve 1923 Lozan Antlaşmaları ile 2345/1990 sayılı yasanın uygulanmasını talep ettiklerini kaydetti.

Son çıkarılan müftülük yasasının, müftülükleri "sıradan bir devlet dairesine" dönüştürdüğünü vurgulayan Trampa, bu düzenlemenin müftülük makamının itibarını zedelediğini bildirdi.

Dimetoka'daki sürece de değinen Trampa, "seçim" görüntüsü altında yapılan işlemin atamadan ibaret olduğunu, bunun azınlık iradesini yansıtmadığını ve meşru olmadığını ifade etti.

Benzer uygulamaların Gümülcine ve İskeçe'de de hayata geçirilmek istendiğini belirten Trampa, söz konusu yaklaşımın azınlık ile devlet arasındaki güven ilişkisini zedelediğini ve mevcut sorunları derinleştirdiğini dile getirdi.

Trampa, Lozan Antlaşması çerçevesinde öngörülen mütekabiliyet ilkesi kapsamında İstanbul'daki Rum azınlığa tanınan hakların Batı Trakya Türk azınlığına eşit şekilde sağlanmadığını söyleyerek bu durumun hukuki ve demokratik açıdan sorun teşkil ettiğini kaydetti.

Batı Trakya Türk azınlığına da vakıf, eğitim ve dini kurumlarını yönetme hakkının tanınması gerektiğini ifade eden Trampa, bu taleplerin uluslararası hukuktan doğan haklar olduğunu vurguladı.

  • mustafa trampa
  • batı trakya
  • yunanistan
  • azınlık
  • müftü

ÖNERİLEN VİDEO

Maymunu kovalarken elektrik akımına kapıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.