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Atiye yeni sezon ne zaman? Atiye 2. sezon tarihi belli mi?

Netflix Türkiye'nin ikinci orijinal dizisi Atiye'nin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Atiye yeni sezon ne zaman? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Beren Saat'in Göbeklitepe'de yapılan keşifle hayatı değişen bir ressamı canlandırdığı Atiye dizisi izleyenleri etkiledi. Atiye dizisinde Beren Saat'e Mehmet Günsür, Metin Akdülger ve Melisa Şenolsun eşlik ediyor. Atiye'nin ilk sezonunun beğenilmesi ile birlikte ikinci sezon beklenmeye başlandı. Atiye'nin Cansu'su Melisa Şenolsun yeni sezon müjdesini patlattı. İşte tüm merak edilenler..

13 Mart 2020 Cuma  15:06 - Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 15:06
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Beren Saat'in Göbeklitepe'de yapılan keşifle hayatı değişen bir ressamı canlandırdığı Atiye dizisinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Atiye 2. sezon tarihi belli mi? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Netflix Türkiye'nin ikinci orijinal dizisi Atiye'nin başrollerinde Beren Saat ile Mehmet Günsur paylaşıyor. Atiye dizisindeki performansıyla göz dolduran Melisa Şensolsun, dizisinin ikinci sezonunun çekileceğini müjdeledi. İşte tüm merak edilenler..

ATİYE YENİ SEZON NE ZAMAN?

Başrollerini Beren Saat ile Mehmet Günsur’un paylaştığı Atiye dizisindeki performansıyla göz dolduran Melisa Şensolsun, dizisinin ikinci sezonunun çekileceğini müjdeledi.

Nişantaşı The House Cafe’den çıkarken objektiflere yansıyan Şenolsun, “Dizimiz çok güzel gidiyor. İyi tepkiler alıyoruz. Yeni sezonun çekimlerine mart ayı gibi başlayacağız” ifadelerini kullandı.

ATİYE KONUSU NEDİR?

Dizi, İstanbul’da mükemmel bir hayat süren genç ve güzel bir ressam olan Atiye’nin hayatını konu alıyor. Atiye’nin sevgi dolu bir ailesi, varlıklı ve yakışıklı bir sevgilisi vardır. Üstüne üstlük, ilk bireysel sergisini açmak üzeredir. Ancak kusursuz hayatı, dünyanın en eski tapınağı olan Göbeklitepe’de yapılan bir keşif nedeniyle değişmek üzeredir. Erhan adındaki bir arkeolog, burada yaptığı kazıda bir sembol keşfeder. Bu sembol, Atiye ile Göbeklitepe arasında son derece gizemli bir bağlantı olduğuna işaret etmektedir. Bunun üzerine Atiye hayatını tamamen değiştirip geçmişinde ve bu antik harabelerde saklı olan sırların peşine düşecektir.

ATİYE HANGİ KİTAPTAN UYARLANDI?

Şengül Boybaş tarafından kaleme alınan Dünyanın Uyanışı adlı kitaptan esinlenerek hazırlanan dizi, genç ve güzel ressam Atiye (Beren Saat)’nin sürükleyici ve mistik hikâyesini konu alıyor. Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul’da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe’de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar. Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder. Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir. Bu gizem perdesi aralandıkça genç kadının karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatacaktır.

ATİYE DİZİ OYUNCU KADROSU

Beren Saat

Mehmet Günsür

Metin Akdülger

Melisa Şenolsun

Başak Köklükaya

Civan Canova

Tim Seyfi

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