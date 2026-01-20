İSTANBUL 7°C / 1°C
  • Atlas Çağlayan cinayeti soruşturması: Antalya'da 1 kişi gözaltına alındı
Güncel

Atlas Çağlayan cinayeti soruşturması: Antalya'da 1 kişi gözaltına alındı

İstanbul Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesi sonrası annesini tehdit eden ve provokatif paylaşımlarda bulunan 1 kişi daha bugün Antalya'da gözaltına alındı, gözaltı sayısı 9'a yükseldi. Önceki gün ve dün 6 kişi yakalanmış, bu sabah Adana'da da 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.

IHA20 Ocak 2026 Salı 16:41 - Güncelleme:
Atlas Çağlayan cinayeti soruşturması: Antalya'da 1 kişi gözaltına alındı
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce, Güngören'de 14 Ocak'ta öldürülen 2009 doğumlu Atlas Çağlayan ile ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapan ve aileyi tehdit eden kişiler ile ilgili çalışma başlatılmış, savcılık tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde önceki gün ve dün 6 kişi yakalanmış, bu sabah Adana'da yakalanan 2 şüpheli ile birlikte gözaltı sayısı 8'ie yükselmişti.

ANTALYA'DA 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Provokatif paylaşım ve aileye yönelik tehdit gerekçesi ile bugün Antalya'da 1 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Antalya'da yakalanan şüphelinin, İstanbul'da dün mahkemeye çıkarılıp tutuklanan zanlılardan birinin yakını olduğu öğrenildi.

  • Güngören Cinayet
  • Atlas Çağlayan
  • Antalya Gözaltı

