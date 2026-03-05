Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 29 Ocak'ta WhatsApp üzerinden kendisini "Muhammed Hüseyin Yıldırım" olarak tanıtan kişinin, müşteki Gülhan Ünlü'ye tehdit içerikli mesajlar attığı belirtildi. Ayrıca müştekinin evine birden fazla yemek siparişi verilmesi ve 112 hattına asılsız ihbarda bulunulması üzerine soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
İddianamede, siber araştırma raporuna göre, "Ermenistan icraat turemeavciları" isimli kanalda, müşteki hakkında ve oğlu Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin paylaşımlar yapıldığı, paylaşımın "Global Arşiv" isimli "Telegram" kanalı üzerinden "Mahir Düz" adlı kullanıcıdan iletildiği, kanal yöneticisinin "Mustesarr" isimli kullanıcı Muhammed Yusuf Kazıcı olduğu tespiti aktarıldı.
İddianamede, şüphelinin telefon ön inceleme tutanağına da yer verildi. Tutanakta, şüphelinin "Can Dokuzcan" isimli bir Telegram hesabıyla, müşteki Gülhan Ünlü'ye ait bilgileri sorguladığı ve müştekiye tehdit mesajları atıp yemek siparişi verdiğinin tespit edildiği kaydedildi.
Başsavcılık, iddianameyi Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.