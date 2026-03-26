İSTANBUL 15°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mart 2026 Perşembe / 8 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3679
  • EURO
    51,3947
  • ALTIN
    6351.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme! Dosya ağır cezaya gönderildi
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme! Dosya ağır cezaya gönderildi

İstanbul Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. İstanbul Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame, yargılama için Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

AA26 Mart 2026 Perşembe 10:30 - Güncelleme:
ABONE OL

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 14 Ocak'ta İstanbul'un Güngören ilçesinde meydana gelen bıçaklı saldırı sonucu Atlas Çağlayan'ın hayatını kaybettiği menfur olaya ilişkin soruşturmanın tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada, "Yapılan soruşturma kapsamında elde edilen tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde, suça sürüklenen çocuk E.Ç'nin, maktul Atlas Çağlayan'ı kesici-delici alet kullanmak suretiyle göğüs bölgesinden yaraladığı, Adli Tıp Kurumunun otopsi raporuna göre, maktul Atlas Çağlayan'ın ölümünün, bu eyleme bağlı, kot kesisi ve iç organ yaralanması sonucu gelişen iç kanama nedeniyle meydana geldiği belirlenmiştir." bilgileri verildi.

Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen raporda, 13 Nisan 2011 doğumlu E.Ç'nin işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince geliştiğinin belirlendiği aktarılan açıklamada, olayda kullanılan ve şüpheliye ait olduğu tespit edilen bıçağın 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

Olay anına ilişkin kamera görüntülerinin dosya içine alındığı belirtilen açıklamada, "Soruşturma kapsamında dinlenen tanıkların beyanlarına göre, suça sürüklenen çocuğun, maktule yönelik bıçaklı saldırısının yanı sıra olay yerinde bulunan D.Ç, Y.O.O, R.O. ve T.U.A. isimli çocuklara da bıçak doğrultmak suretiyle silahla tehditte bulunduğu anlaşılmıştır. Bu kapsamda, tutuklu bulunan suça sürüklenen çocuk E.Ç. hakkında, 'çocuğa karşı kasten öldürme', '6136 sayılı yasaya muhalefet etme' ve 'zincirleme şekilde silahla tehdit' suçlarından iddianame düzenlenerek, Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.