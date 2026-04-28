  • Atlas Çağlayan cinayetinde yeni perde: Sanığın babasına dava açıldı
İstanbul Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın hayatını kaybettiği olayla ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir adım atıldı. Cinayette kullanılan bıçağın kendisine ait olduğu iddia edilen sanığın babası hakkında 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

AA28 Nisan 2026 Salı 19:30
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 14 Ocak'ta İstanbul Güngören'de silahlı saldırıda kullanılan bıçağın Atlas Çağlayan'ı öldüren çocuk sanık E.Ç'nin babası Yusuf Ç'ye ait olduğu kaydedildi.

İddianamede, tanık beyanları doğrultusunda olayda kullanıldığı bildirilen sustalı çakı benzeri bıçağın sanık Yusuf Ç'ye ait olduğu, sanığın üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği aktarıldı.

Sanığın ifadesinde, suç tarihinde cezaevinde olduğunu, olaya ilişkin bilgisinin bulunmadığını, bıçağın kendisine ait olmadığını ve tanık beyanlarını kabul etmediğini söylediği iddianamede yer aldı.

İddianamede, sanığın en son 2 Kasım 2025'te Bakırköy Metris Ceza İnfaz Kurumuna girdiği, halen Çorlu Karatepe 1 Nolu Y Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunduğu belirtildi.

Olayda kullanılan bıçağın, sanığa ait olduğuna ilişkin deliller bulunduğu ve yapılan kriminal incelemede suça konu bıçağın, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'un 4. maddesinde belirtilen sustalı çakı benzerlerinden olduğunun tespit edildiği iddianamede kaydedildi.

İddianamede, sanık Yusuf Ç. hakkında, "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi.

Bakırköy 36. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame kabul edildi.

  • atlas çağlayan
  • atlas çağlayan cinayeti
  • güngören cinayeti

