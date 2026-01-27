İSTANBUL 16°C / 8°C
Güncel

Atlas Çağlayan dosyasında tutuklu sayısı arttı: Aileyi hedef alan bir şüpheli daha yakalandı

Güngören'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesine yönelik tehdit mesajlarıyla ilgili yürütülen soruşturmada bir şüpheli daha tutuklandı. Son kararla birlikte dosyada tutuklu sayısı arttı.

AA27 Ocak 2026 Salı 22:25
Atlas Çağlayan dosyasında tutuklu sayısı arttı: Aileyi hedef alan bir şüpheli daha yakalandı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Güngören'de 14 Ocak'ta öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajları gönderilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Şanlıurfa'da yakalanan şüpheli F.K'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlının savcılık ifadesi, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı.

Şüpheli, ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

OLAY

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde 14 Ocak'ta, birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı.

Kavgada E.Ç, "sustalı" diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, hastaneye kaldırılan Çağlayan kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç. tutuklanmıştı.

Provokatif paylaşım yapan ve Çağlayan'ın ailesini tehdit eden 8 zanlı yakalanmış, 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı. A.E, Y.T, S.T. ile bir şüpheli tutuklanmış, bir kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 1 şüphelinin daha tutuklanmasına karar verilirken, tutuklu sayısı 5 olmuştu.

