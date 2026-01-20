Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit: 2 şüpheli daha gözaltında

İstanbul Güngören'de Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesi sonrası ailesini tehdit ettikleri iddia edilen 2 kişi daha gözaltına alındı.
İstanbul Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesi sonrası annesini tehdit ettikleri ve provokatif paylaşımlarda bulundukları iddia edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Çağlayan'ın öldürülmesinin ardından aileyi tehdit edenlere yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.