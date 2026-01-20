İSTANBUL 7°C / 0°C
Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit: 2 şüpheli daha gözaltında

İstanbul Güngören'de bıçaklanrak öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit ettikleri iddia edilen 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

IHA20 Ocak 2026 Salı 11:15 - Güncelleme:
İstanbul Güngören'de Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesi sonrası ailesini tehdit ettikleri iddia edilen 2 kişi daha gözaltına alındı.

İstanbul Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesi sonrası annesini tehdit ettikleri ve provokatif paylaşımlarda bulundukları iddia edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Çağlayan'ın öldürülmesinin ardından aileyi tehdit edenlere yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.

  • Güngören cinayet
  • Atlas Çağlayan
  • aile tehdit

