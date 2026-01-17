Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde 14 Ocak'ta bir baklavacının önünde "yan baktın" meselesinden çıkan kavgada, bıçakla yaraladığı Atlas Çağlayan'ın (17) hayatını kaybetmesi üzerine tutuklanan E.Ç., savcılıktaki ifadesinde, olay tarihinde arkadaşlarıyla birlikte Güngören'de bulunan bir kafeye gittiğini, kafenin önünde olduğu sırada başka bir grubun da kafeden çıktığını anlattı.

Kafeden çıkan grupta isminin Atlas Çağlayan olduğunu öğrendiği şahsın kendisine "Bana ne bakıyorsun?" diyerek küfür ettiğini öne süren E.Ç., "Üzerime geldi. Ben de üzerimde bulunan bıçağı çıkartarak salladım. Karnına bir kez bıçağı vurdum. Sonrasında çocuğu yere yatırdılar. Yanındaki arkadaşları da beni darbederek, hakaret ettiler. Orada beklemeye başladım. Yanımda bulunan arkadaşım A.H. bana bıçağı vermemi söyledi, ben de elimdeki bıçağı ona verdim. A.H. bıçağı elinde tutarken kafede bulunanlar bıçağı yere atmasını söyledi, o da bıçağı yere attı." şeklinde beyanda bulundu.

Polislerin kendisini kafede yakaladığını ve bıçağı teslim ettiğini kaydeden E.Ç., Çağlayan'ı daha önceden tanımadığını ve suçlamaları anlattığı haliyle kabul ettiğini dile getirdi.

ANNE 24 TV'YE KONUŞTU: YAPTIKLARI CANAVARLARIN YANINA KALMAYACAK, İNANIYORUM

24 TV'ye konuşan Atlas'ın acılı annesi Gülhan Ünlü, "Yaptıkları bu canavarların yanına kalmayacak inanıyorum. Atlas için adalet istiyorum, unutulmasın. Canavarlar ceza alana kadar savaşacağım. " dedi.

Oğlunu anlatan anne Ünlü, "Ambulansta çalışıp hayat kurtarmak istiyordu, sporcuydu." ifadelerini kullandı.

- OLAY

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde 14 Ocak'ta birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan (17) ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı.

Kavgada E.Ç. (15), sustalı diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı (17) yaralamıştı.

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağlayan, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen E.Ç., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.