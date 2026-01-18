Güngören'de meydana gelen ve "İkinci Minguzzi vakası" olarak anılan olayda katledilen Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü, oğlu için adalet isterken, "Seni de oğlunun yanına gömeceğiz" diye ölüm tehditleri aldığını söyledi.

Acılı anne, "Caniler müebbet hapis cezasıyla yargılansın. Yoksa başka Atlas'lara da zarar verecekler. 15 yaşında olmaları onların çocuk olduğu anlamına gelmiyor. Çocuk olan bizim bugün toprak altında olan yavrularımız" dedi.

İstanbul Güngören'de 14 Ocak'ta iki grup arasında bir kafeden çıktıktan sonra 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıkmış, tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüştü. Bıçaklı kavgada E.Ç. (15), sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı (17) öldürdü. Gözaltına alınan E.Ç., suç aleti bıçakla yakalanmasının ardından tutuklandı.

'KÜFRETTİĞİ İÇİN KATLETTİM'

Zanlı E.Ç.'nin savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. Olay tarihinde arkadaşlarıyla bir kafede oturduğunu belirten E.Ç., "A.H., A.H., S.Y., ve Musa isimli arkadaşlarım ile birlikte Güngören'de bulunan bir kafeye gittim. Ben, arkadaşlarım ile birlikte kafeden çıktığımda başka bir grup içinde bulunan, Atlas Çağlayan bana, 'ne bakıyorsun' diyerek küfretti. Ben de, üzerimde bulunan bıçağı çıkararak salladım. Karnına bir kez bıçağı vurdum. Sonrasında çocuğu yere yatırdılar, yanındaki arkadaşları da beni darp ederek bana hakaret ettiler. Yanımda bulunan arkadaşım A.H., bıçağı vermemi söyledi, ben de elimdeki bıçağı ona verdim. Polisler geldiğinde beni kafede yakaladılar. Atlas Çağlayan'ı tanımam. Suçlamaları anlattığım hali ile kabul ediyorum" dedi.

EVİNDEN SİLAH ÇIKTI

Zanlı E.Ç.'nin olay öncesinde suç kaydı olmadığı, babasının uzun süredir cezaevinde olduğu öğrenildi. Olay sırasında yanında bulunan küçük yaştaki bir kız çocuğunun 5 suç kaydı bulunduğu, evinde ise ruhsatsız tabanca ele geçirildiği öğrenildi.

MÜEBBETLE YARGILANSINLAR

Atlas'ın acılı annesi Gülhan Ünlü, AKŞAM'a yaptığı açıklamada, oğlunun kavgayı ayırmak için orada bulunduğunu, yaşananların güvenlik kamerasındaki görüntülerde de görüldüğünü dile getirdi. Ünlü, "Oğlum Atlas'ı katleden canilerin müebbet hapis cezasıyla yargılanmasını istiyorum. 15 yaşında olmaları onların çocuk olduğu anlamına gelmiyor. Onlar katil, cani. Çocuk olan bizim bugün toprak altında olan yavrularımız. Bu katilleri az cezalarla dışarı bıraktığınızda, başka Atlas'lara da zarar verecekler. Bunlar çıktığı zaman başkalarının yavrularına da kıyacaklar. Orada bıçaklanma anı, düştüğü ve kan kaybettiği an görülüyor. Bu, sizin çocuğunuz da olabilirdi. Lütfen ceza verirken bunu düşünün" dedi.

'BAŞKA ATLASLAR ÖLMESİN'

Gülhan Ünlü, gizli numaralardan aldığı tehdit mesajlarıyla ilgili şunları söyledi, "Oğlun Atlas'ı öldürdük, sıra sende. Seni de oğlunun yanına gömeceğiz.' Bu tehditlere boyun eğmeyeceğim. Ben yavruma adalet istiyorum. Başka Atlaslar ölmesin, başka anneler yanmasın."

MESAJLARA SORUŞTURMA

Çağlayan'ın, aile bireylerine tehdit mesajları gönderen şahıslara yönelik, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne şahısların yakalanmasına yönelik talimat verildi.

GÖRÜLMEMİŞ MÜCADELE VERDİK

"İkinci Minguzzi vakası" olarak anılan olayla ilgili AKŞAM'a konuşan Yasemin Minguzzi, "Ben Ahmet'in davasına hiç yansımayacak bir yasa için, acımı kenara koyup aylardır ailemle beraber eşi benzeri görülmemiş bir mücadele veriyorum. Bize demediğini bırakmayanlar, yanımızda olmayanlar bugün Atlas'ı kaybetmemize neden olanlar. Bize bir söz verildi, Suça Sürüklenen Çocuk Komisyonu kurulmasına vesile olduk " dedi.

İŞTE CİNAYETİN 'İŞARET FİŞEĞİ'

Çağlayan'ın katil zanlısı E.Ç.'nin sosyal medya paylaşımları dikkat çekti. 15 yaşındaki E.Ç.'nin TikTok hesabında yer alan görüntülerde, Silivri Cezaevi'ni etiketleyerek kendi fotoğrafını paylaştığı tespit edildi. Aynı hesapta yer alan başka bir paylaşımda ise cenaze aracı, cezaevi nakil aracı ve lüks otomobil görsellerinin birlikte kullanıldığı, bir kolaja "Eğer aksiyonlu bir hayatı yaşamayı seviyorsan üçüne de binmeyi göze alacaksın" notunun eklendiği görüldü. Zanlının bir diğer paylaşımında ise "Şapkadan tavşan çıkaramayız belki ama bagajdan uzun namlu çıkarabiliriz" ifadelerinin kullanıldığı dikkat çekti.

MİNGUZZİ'DEN DUA İSTEDİ

Umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan Yasemin Minguzzi, anne Gülhan Çağlayan'a mesaj atarak yaşadığı acıyı paylaştı. Minguzzi, "Ben Yasemin Minguzzi" diyerek kendisini tanıttı. Çağlayan ise "İlk aklıma siz geldiniz. Benim de ciğerim yandı sizinle. Şimdi başıma geldi" dedi. Minguzzi, Mekke'de olduğunu ve dönüşünün ardından Çağlayan'ı ziyaret edeceğini belirterek, kutsal topraklarda hem Atlas Çağlayan hem de aile için dua ettiğini söyledi. "Şu an Mekke'deyim, yarın dönüyorum. En kısa zamanda yanınıza geleceğim" ifadelerini kullandı. Çağlayan ise "Kapım açık, ne zaman isterseniz" yanıtını verdi. Ayrıca Yasemin Minguzzi'den oğlu için de dua etmesini rica etti.

KATİL TANIDIK DEĞİL

Olayın başladığı kafenin sahibi ve görgü tanığı Yener Başkutlu AKŞAM'a yaptığı açıklamada, "Atlas tertemiz bir çocuktu. Yaklaşık 20 yıldır bu mahallede yaşıyorum, daha önce böyle bir olay yaşanmadı. Atlas'ın bir gün olsun kavga ettiğini, dövüşe karıştığını görmedim. Gelirlerdi, çay kahve içer, sessizce giderlerdi. Gerçekten çok güzel bir çocuğu kaybettik. O katil çocuk ise burada gördüğümüz, tanıdığımız biri değildi. Birbirlerini tanımadıkları da çok belliydi" dedi.

VALİ GÜL'DEN TAZİYE ZİYARETİ

İstanbul Valisi Davut Gül, Atlas Çağlayan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Anne Gülhan Çağlayan'ın ölüm tehdidi mesajları aldığına yönelik iddiaların aktarıldığı Gül, "Adli süreç devam ediyor, Emniyetimiz ve adliyemiz süreci kararlılıkla devam ettirecek" dedi. Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da, anne Gülhan Çağlayan'ı telefonla aradı. Taziye dileklerini ileten Göktaş, davaya müdahil olarak sürecin yakın takipçisi olacaklarını söyledi, aileye hukuki ve psikososyal destek sağlanacağını belirtti.

GÜL BIRAKTILAR

Çağlayan'ın arkadaşları ve yakınları mezara ziyarette bulundu. Atlas'ın mezarına kırmızı güller, şeker ve kendi fotoğrafı bırakıldı.

AMBULANS 13 DAKİKADA GELDİ

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Atlas'ın katledildiği olay yerine ilişkin 'ambulans geç geldi' iddialarını yalanladı. 13 dakikada bölgede olduğu açıklandı.