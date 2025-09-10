İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Eylül 2025 Çarşamba / 18 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,287
  • EURO
    48,4373
  • ALTIN
    4845.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

ATM dolandırıcısı yakalandı

Bursa'da ATM'den para çeken kişileri dolandırdığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

AA10 Eylül 2025 Çarşamba 16:55 - Güncelleme:
ATM dolandırıcısı yakalandı
ABONE OL

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde ATM'den para çeken 3 kişinin dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, mağdurlara "Parayı internet bankacılığından size göndereyim, siz benim için çeker misiniz?" diyerek hesaplarındaki parayı çektirdiği, karşılığında sahte dekont gösterdiği öne sürülen zanlının M.V.M. (40) olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan ve 3 kişiyi 6'şar bin lira dolandırdığı iddia edilen zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

  • para çeken kişi
  • dolandırıcılık
  • Bursa ATM

ÖNERİLEN VİDEO

Balyozlu hırsızlar kuyumcu soymaya kalktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.