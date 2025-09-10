ATM dolandırıcısı yakalandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde ATM'den para çeken 3 kişinin dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, mağdurlara "Parayı internet bankacılığından size göndereyim, siz benim için çeker misiniz?" diyerek hesaplarındaki parayı çektirdiği, karşılığında sahte dekont gösterdiği öne sürülen zanlının M.V.M. (40) olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan ve 3 kişiyi 6'şar bin lira dolandırdığı iddia edilen zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

