İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Şubat 2025 Çarşamba / 28 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4408
  • EURO
    38,3092
  • ALTIN
    3415.72
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ATM güvenlik kameralarınca yüz görüntüsü tespit edilemeyenler işlem yapamayacak
Güncel

ATM güvenlik kameralarınca yüz görüntüsü tespit edilemeyenler işlem yapamayacak

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında yapılacak düzenlemelerle banka ve finans kuruluşlarının görev ile yetkilerinin kapsamı genişletilerek sorumlulukları artırılacak, banka, finans kuruluşları ile mobil operatörlere yeni yükümlülükler getirilerek bilişim suçlarıyla daha etkin mücadele edilecek. Yapılacak düzenlemelerle, tespite elverişli yüz görüntüsü ATM güvenlik kamerası tarafından tespit edilemeyen kişiler, ATM cihazlarından işlem yapamayacak. ATM güvenlik kamerası kayıtları en az 2 yıl süre ile saklanacak.

AA26 Şubat 2025 Çarşamba 12:58 - Güncelleme:
ATM güvenlik kameralarınca yüz görüntüsü tespit edilemeyenler işlem yapamayacak
ABONE OL

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 22 Ocak'ta kamuoyuyla paylaşılan, 5 amaç, 45 hedef ve 264 faaliyetin yer aldığı Türkiye Yüzyılı'nın ilk Yargı Reformu Strateji Belgesi doğrultusunda, ceza adalet sisteminin etkinliğinin artırılması amacıyla banka ve finans kuruluşları ile telefon aboneliklerinde yeni yasal düzenlemeler gündeme gelecek.

Bu kapsamda, başta bankacılık ve bilişim sistemi kullanılarak işlenen dolandırıcılık, hırsızlık suçları olmak üzere, ceza yargılamasında el koyma ile müsadereden kaynaklanan sorunların çözümüne yönelik düzenleme yapılacak.

Düzenlemelere göre, yargısal süreçlerde yürütülen bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında Cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkeme tarafından istenilen bilgi veya belgenin 10 gün içinde gönderilmemesi halinde; yargısal süreçle ilgili banka ve finans kuruluşlarına idari para cezası verilmesine imkan tanınacak.

- ATM GÜVENLİK KAMERALARINCA YÜZ GÖRÜNTÜSÜ TESPİT EDİLEMEYENLER İŞLEM YAPAMAYACAK

Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenen suçlarda ilgili banka hesapları, belirli bir süre askıya alınacak. Askıya alınan hesapta bulunan suça konu menfaate Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 128. maddesinde belirtilen rapor alma şartı aranmaksızın el konulabilecek. El konulan suça konu menfaat, suçtan zarar gören mağdura ait olduğunun anlaşılması halinde sahibine iade edilecek.

Yapılacak düzenlemelerle, banka ve elektronik ödeme kuruluşları, kişilerin çipli kimlik belgesini doğrulamadan hesap açamayacak. Tespite elverişli yüz görüntüsü ATM güvenlik kamerası tarafından tespit edilemeyen kişiler, ATM cihazlarından işlem yapamayacak. ATM güvenlik kamerası kayıtları en az 2 yıl süre ile saklanacak.

- TELEFON ABONELİKLERİ GÜNCELLENECEK

Yargı Reformu Strateji Belgesinde yer alan düzenlemeler kapsamında, suçların önlenmesi amacıyla telefon aboneliğinin kurulması, bazı kimlik doğrulama yöntemleri uygulanmak suretiyle sıkı kurallara bağlanacak. Yeni düzenlemelerle tüm telefon abonelik kayıtlarının güncellenmesi sağlanacak ve belirlenecek süre içinde abonelik kayıtları güncellenmeyen hatlar iletişime kapatılacak.

Türk vatandaşlarının en fazla 3, yabancıların ise en fazla 1 mobil haberleşme hattı olabilecek. Dolandırıcılık suçlarında kullanıldığı tespit edilen telefon hatlarının bağlantısı kesilebilecek.

Yürütülen bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkeme tarafından istenilen bilgi veya belgenin 10 gün içinde gönderilmemesi halinde, cumhuriyet savcısı tarafından operatör şirketlerine idari para cezası verilmesine imkan tanınacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.