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ATM kartı kopyalayanlara ''hayırsever hırsız'' operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen 'hayırsever hırsız' operasyonunda ATM'lere aparat yerleştirip bin 700 kişinin hesabından toplamda bir milyon lira çeken 5 zanlı yakalandı. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara'da bazı kişi ya da kişilerce ATM'lere takılan aparatlarla bin 700 vatandaşın kartlarının kopyalandığını ve hesaplardan son iki ayda bir milyon lira çekildiğini tespit etti.

- ATM'ye düzenek yerleştirme anı güvenlik kamerasında

Aparat yerleştirilen 17 ATM'nin bulunduğu bölgelerde teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, kart kopyalama aparatı yerleştiren 5 zanlının kimliklerini, ATM'nin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerden belirledi.

Ayrıca zanlıların ATM'ye gelerek para çekmek isteyen yaşlılara yardım bahanesiyle yaklaşarak kartlarını kopyaladıkları da tespit edildi.

Bunun üzerine "hayırsever hırsız" operasyonu düzenleyen ekipler, S.T, B.İ, E.I, B.S.B. ve A.G'yi gözaltına aldı.

Zanlıların araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramada kart kopyalama aparatları ve çok sayıda banka kartı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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