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ATM önünde Pos makineli soygun! 2 milyon liralık vurgun yaptılar

Fatih'te ATM'den para çekmek isteyen bir şahsa yardım bahanesiyle yaklaşan 2 şüpheli, mağdurun kredi kartından 3 pos cihazıyla 2 milyon 91 bin 250 liralık işlem yaptı. Vurgun anları güvenlik kamerasına yansırken iki şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

IHA20 Kasım 2023 Pazartesi 17:10 - Güncelleme:
ATM önünde Pos makineli soygun! 2 milyon liralık vurgun yaptılar
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Olay, 16 Ekim tarihinde Fatih Çemberlitaş'ta bulunan bir ATM'nin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mauritus uyruklu bijuterici Mohammed A.F.B. (42) ATM'den para çekmek istedi. Nasıl işlem yapılacağını bilmeyen Mohammed A.F.B.'ye yardım bahanesiyle yaklaşan iki şüpheli yardım edebileceğini söyledi. Kredi kartını mağdurun elinden alan şüpheli sözde yardım etti. Olay yerinden uzaklaşan iki şahıstan sonra Mohammed A.F.B. hesabından 2 milyon 91 bin 250 liralık işlem yapıldığını fark etti. Hesabındaki işlem nedeniyle mağdur polise ihbarda bulununca ekipler, konuya ilişkin çalışma başlattı. ATM'de bulunan güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda 17 Kasım tarihinde 17 suç kaydı bulunan Fethi B. ( 34) Fatih'te, Hamit G. (40) ise Eyüpsultan'da yakalandı. Şüphelilerin ev ve işyeri aramalarında 3 pos cihazı, mağdurun kartından çekilen tutarlara ait slip koçanları ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından şüphelilerin hesaplarında bulunan 1 milyon 900 bin liraya el konuldu. Yakalanan şüpheliler emniyette tamamlanan işlemlerinin ardın adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Fethi B. tutuklanırken, Hamit G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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