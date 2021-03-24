ATM'den para çeken adama saldırdılar! Biri darp etti diğerileri hesabı boşalttı

AA 24 Mart 2021 Çarşamba 12:54 - Güncelleme: 24 Mart 2021 Çarşamba 17:22

Merkez Seyhan ilçesinde, Soner Barhun (33) kredi kartı borcunu ödemek için Kuruköprü Mahallesi'ndeki bir bankaya ait ATM'ye gitti. Barhun, hesabına 2 bin lira yatırdığı sırada yanına tanımadığı 4 kişi yaklaştı.

Şüphelilerden birinin darbetmeye başladığı Barhun, kredi kartını ATM'den alamadan kaçtı. Daha sonra Barhun'un durumu bildirmesi üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada, şüphelilerin Barhun'un hesabından 7 bin lira çektiği tespit edildi.

Ekipler, bölgedeki yaklaşık 100 güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyerek olaya karışan 4 zanlının kimliğini belirledi.

Şüpheliler Şuayip D. (51), Hakan Y. (20), Ali K. (46) ve Bedihcan Ç, (48) adreslerine yapılan baskınlarla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

ATM'nin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, işlem yapan Soner Barhun'un yanına şüphelilerin yaklaşması, birinin saldırması üzerine Barhun'un bölgeden kaçması, daha sonra ise başka bir şüphelinin ATM'den para çekip ayrılması yer alıyor.