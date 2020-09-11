İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Eylül 2020 Cuma / 23 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4714
  • EURO
    8,8525
  • ALTIN
    466.729
  • BIST100
    1102.12
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ATM'lere düzenek yerleştiren baba oğul yakalandı
Güncel

ATM'lere düzenek yerleştiren baba oğul yakalandı

Samsun'da banka ATM'lerine kopyalama düzeneği koyarak başkalarının hesabından para çektikleri iddia edilen baba ile oğlu İstanbul'da gözaltına alındı. 18 ATM'ye düzenek kurdukları tespit edildi.

AA11 Eylül 2020 Cuma 11:27 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 11:27
ABONE OL

Kentteki ATM'lere kart kopyalama düzeneği kurarak para çeken şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin örgütlü şekilde ATM'lere yerleştirdikleri kart kopyalama aparatı ve küçük kameralar sayesinde yüzlerce kişinin kart bilgilerini kopyaladığını ortaya çıkaran ekipler, zanlıların Samsun'da 18 ATM'ye aparat taktığını tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekipler, örgütün elebaşları olduğu belirlenen baba R.Y ve oğlu H.Y'yi İstanbul'da yakaladı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.