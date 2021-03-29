İSTANBUL 12°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mart 2021 Pazartesi / 16 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,0504
  • EURO
    9,5031
  • ALTIN
    447.212
  • BIST100
    1382.15
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ATM'lere kart kopyalama düzeneği yerleştiren zanlı gözaltına alındı
Güncel

ATM'lere kart kopyalama düzeneği yerleştiren zanlı gözaltına alındı

İstanbul Ümraniye'de ATM cihazlarına yerleştirdiği kart kopyalama düzeneğiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen S.T. isimli kişi gözaltına alındı.

DHA29 Mart 2021 Pazartesi 09:09 - Güncelleme: 29 Mart 2021 Pazartesi 09:09
ABONE OL

Ümraniye Atatürk Caddesi'nde bulunan bir ATM üzerinde bankamatik kartlarını kurduğu düzenekle kopyalayıp vatandaşları dolandırdığı tespit edilen S.T. isimli kişi yakalandı. Polis ekiplerinin Ümraniye'de başlattığı çalışmalar kapsamında, 26 Mart Cuma günü Atatürk Caddesi'nde bulunan bir bankaya ait ATM'yi takibe aldı. Aynı gün saat 18.30 sıralarında ATM'ye bir kişinin geldiği ve düzeneği söktüğünü fark eden ekipler, düzeneği söken S.T.'yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

5 FARKLI ATM'YE KART KOPYALAMA DÜZENEĞİ

Öte yandan, yakalanan S.T.'nin polisteki sorgulamasında 2021 yılı içerisinde yine Ümraniye'nin 5 farklı noktasında bulunan ATM'lere, kart kopyalama düzeneği kurduğunu ve bu düzenekle vatandaşların kartlarını kopyalayıp dolandırıcılık olayını gerçekleştiren kişi olduğu ortaya çıktı. S.T. 27 Mart tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.