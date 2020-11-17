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ATM'lere yerleştirdikleri aparatlarla kart kopyalayan zanlılar yakalandı

Antalya'da ATM'lere yerleştirdikleri kart kopyalama aparatıyla hesaplardan para çektikleri öne sürülen 3 zanlıdan ikisi tutuklandı. Yapılan ev aramasında, kart kopyalama cihazlarına ait çok sayıda aparat ele geçirildi.

AA17 Kasım 2020 Salı 17:10 - Güncelleme: 17 Kasım 2020 Salı 17:10
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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ATM cihazına kart kopyalama aparatı yerleştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

ATM'lerin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kopyaladıkları kartlardan para çekerek haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan ev aramasında, kart kopyalama cihazlarına ait çok sayıda aparat ele geçirildi.

Şüphelilerden birisi emniyetteki ifade işlemlerinin ardından salıverildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan ikisi çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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