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ATM'ye bilgi kopyalama aparatları yerleştirmişler!

Üsküdar'da ATM'ye yerleştirilmiş bilgi kopyalama aparatları bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA12 Kasım 2020 Perşembe 10:47 - Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 10:47
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Üsküdar'da dün sabah saatlerinde ATM'lerde hijyen amaçlı temizlik yapan bir görevli, bir bankaya ait Dr. Fahri Atabey Caddesi ile Tunusbağı Caddesi üzerinde bulunan ATM'lerde farklı bir aparatın takılmış olduğunu fark etti. Durumdan şüphelenen görevli, hemen polise haber verdi.

APARATLAR İNCELEMEYE ALINDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yaptıkları incelemede ATM cihazlarının üst kısmına kullanıcıların şifre ve kart bilgilerini görecek şekilde takılmış kamera ve muhtemelen kameranın kaydettiği görüntüleri başka bir yere aktaran bir aparat buldu. Olay yeri inceleme ekipleri her iki ATM ve çevresinde aparatları takanlar hakkında ipucu bulmak için inceleme yaptı. Aparatlar, ATM'ler üzerinde delil araması yapıldıktan sonra takıldığı yerden sökülerek incelenmek üzere muhafaza altına aldı.

Polis ATM'lere bu aparatları yerleştiren kişi veya kişileri tespit etmek için soruşturma başlattı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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