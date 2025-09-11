İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Eylül 2025 Perşembe / 19 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2955
  • EURO
    48,3995
  • ALTIN
    4815.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

ATM'ye gelenleri sahte dekontla dolandırdı

Bursa'da ATM'den para çekmek isteyen vatandaşları kandırıp sahte dekontla 6 bin lira dolandıran şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

IHA11 Eylül 2025 Perşembe 09:50 - Güncelleme:
ATM'ye gelenleri sahte dekontla dolandırdı
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, mağdur G.C. ve A.B. isimli vatandaşların yanına ATM'de para çekme işlemi sırasında yaklaşan M.V.M. (40), kendi hesabından para çekemediğini, parayı onların hesabına göndereceğini ve karşılığında nakit vermelerini istedi. Vatandaşların talep edilen parayı çekip şüpheliye vermesi üzerine, şüpheli sahte dekont göstererek olay yerinden ayrıldı. Vatandaşlar kısa süre sonra dolandırıldıklarını fark ederek polise başvurdu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda, üç ayrı kişiyi toplam 6 bin lira dolandırdığı tespit edilen M.V.M yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • sahte dekont
  • dolandırıcı

ÖNERİLEN VİDEO

Harmony Kulesi yerle bir oldu: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.