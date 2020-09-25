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ATM'ye yerleştirdikleri düzenekle 17 kişinin parasını çaldılar: 4 şüpheli yakalandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir ATM'ye düzenek yerleştiren 4 zanlı, 17 şahsın bilgilerini kopyalayarak paralarını çekti. Emniyetteki işlemlerinin ardından Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli E.K., D.A., F.B, ve S.B isimli şahıslar mahkemece tutuklandı.

IHA25 Eylül 2020 Cuma 16:01 - Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 16:01
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Edinilen bilgiye göre, 4 şahıs 7 Eylül Pazartesi günü Merzifon’da bir ATM’ye yerleştirdikleri özel düzenekle ilçede birçok vatandaşın banka kart bilgilerini kopyaladı ve 17 şahsın paralarını çaldı. Yaşanan olay üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, kimlik bilgileri tespit edilen 4 şüpheli 21 Eylül Pazartesi günü Kırıkkale’de yakalanarak Merzifon’a getirildi.

Gözaltına alınan şahısların araçlarında yapılan aramada, ATM’lere yerleştirilmek üzere hazırlanan özel düzenek ve içerisinde banka müşterilerine ait bilgiler bulunan dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Ayrıca bu şahısların Erzurum, Tokat, Çorum ve Yozgat illerinde de aynı olaylardan arandıkları tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli E.K., D.A., F.B, ve S.B isimli şahıslar mahkemece tutuklandı.

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