ATO Başkanı Baran: Türkiye, üreterek ve ihracat yaparak büyüyor

Baran açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumunun, 3. çeyreğe ilişkin açıkladığı Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) verilerini değerlendirdi.

Türkiye'nin küresel ve bölgesel sancılara rağmen ekonomik, sosyal ve siyasi olarak "güven adası" olarak varlığını sürdürmesinin ve istikrarını korumasının 13 çeyrektir kesintisiz devam eden büyümesine zemin oluşturduğunu vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ekonomi politikalarının olumlu yansımalarını büyüme verilerinde gözlemliyoruz. Koronavirüs pandemisi, tedarik sorunları, enerji krizi, gıda arz sorunları, Rusya-Ukrayna Savaşı, İsrail'in Filistin'e yönelik soykırım niteliğindeki saldırıları başta olmak üzere pek çok konu ve soruna rağmen Türkiye, üreterek ve ihracat yaparak büyüyor."

Baran, ülke risk priminin düşmesinin çok önemli olduğuna da dikkati çekerek, bu durumun yatırımcının güvenini artırdığının altını çizdi. Baran, Türkiye ekonomisi büyüme performansının devam edeceğine inandıklarını da vurguladı.