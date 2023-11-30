İSTANBUL 13°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Kasım 2023 Perşembe / 17 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,8538
  • EURO
    31,5551
  • ALTIN
    1889.88
  • BIST100
    8036.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ATO Başkanı Baran: Türkiye, üreterek ve ihracat yaparak büyüyor
Güncel

ATO Başkanı Baran: Türkiye, üreterek ve ihracat yaparak büyüyor

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 5,9 büyümesinin önemli bir gelişme olduğunu belirterek, 'Türkiye, üreterek ve ihracat yaparak büyüyor.' ifadesini kullandı.

AA30 Kasım 2023 Perşembe 13:33 - Güncelleme:
ATO Başkanı Baran: Türkiye, üreterek ve ihracat yaparak büyüyor
ABONE OL

Baran açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumunun, 3. çeyreğe ilişkin açıkladığı Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) verilerini değerlendirdi.

Türkiye'nin küresel ve bölgesel sancılara rağmen ekonomik, sosyal ve siyasi olarak "güven adası" olarak varlığını sürdürmesinin ve istikrarını korumasının 13 çeyrektir kesintisiz devam eden büyümesine zemin oluşturduğunu vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ekonomi politikalarının olumlu yansımalarını büyüme verilerinde gözlemliyoruz. Koronavirüs pandemisi, tedarik sorunları, enerji krizi, gıda arz sorunları, Rusya-Ukrayna Savaşı, İsrail'in Filistin'e yönelik soykırım niteliğindeki saldırıları başta olmak üzere pek çok konu ve soruna rağmen Türkiye, üreterek ve ihracat yaparak büyüyor."

Baran, ülke risk priminin düşmesinin çok önemli olduğuna da dikkati çekerek, bu durumun yatırımcının güvenini artırdığının altını çizdi. Baran, Türkiye ekonomisi büyüme performansının devam edeceğine inandıklarını da vurguladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.