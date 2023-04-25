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ATO eski Başkanvekili Aypek silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Ankara Ticaret Odası (ATO) eski Başkanvekili Mehmet Aypek, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir iş merkezinde uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybetti.

AA25 Nisan 2023 Salı 22:41 - Güncelleme:
ATO eski Başkanvekili Aypek silahlı saldırıda hayatını kaybetti
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir iş merkezinde silahlı saldırıya uğrayan eski Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanvekili Mehmet Aypek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan iş merkezine gelen Halil G, 73 yaşındaki Mehmet Aypek'i tabancayla ateş açarak yaraladı.

Olay yerine yakın olan ve silah seslerini duyan Yunus ekipleri, Aypek'in koruması ve şoförü olan Halil G'yi olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı.

Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak 100. Yıl Hastanesi'ne kaldırılan Aypek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlı, Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

  • Ankara Ticaret Odası
  • Mehmet Aypek

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