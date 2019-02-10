Atölyede birlikte büyüdüler, el ele verip yurt dışına açıldılar

Nevşehir'in Avanos ilçesinde küçük yaşlardan beri ilçedeki farklı atölyelerde çırak ve kalfa olarak çalıştıktan sonra çeyrek asırdır sürdürdükleri meslek hayatlarını birlikte devam ettirmeye karar veren Yenal Yorgun (33) ve Cüneyt Mustafa Alkan (37), geleneksel yöntemle ürettikleri çanakları yurt içinin yarı sıra Nevşehir'deki ihracatçı firmalar aracılığıyla Suudi Arabistan, Katar, Irak ve Dubai'ye satıyor.

İlçede atıl kalan eski bir atölyeyi bireysel imkanlarıyla aylarca uğraşarak yeniden ayağa kaldıran Yorgun ve Alkan kendi işlerinin patronu oldu.

Genç ustalar, ilçede Hititler döneminden beri süregelen ve yaklaşık 4 bin yıldır yapıldığı bilinen çanakçılığı geleneksel yöntemlerle devam ettiriyor.

Kızılırmak havzasından alınan alüvyonlu topraktan çamur yapan Yorgun ve Alkan, çamur makinesinde silindir haline getirdikleri çamuru tezgahta dakikalarca uğraşarak farklı çanak ürünlere dönüştürüyor.

Yenal Yorgun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyuncaktan önce tanıştığı çamurla uğraşısının kendisi için ekmek kapısı olduğunu, yıllarca farklı atölyelerde çalıştıktan sonra arkadaşı ile kendi işlerini kurduklarını söyledi.

Yurt içi ve yurt dışında ilgi gören çanak ürünlerini siparişe göre yaptıklarını dile getiren Yorgun, müşterilerden gelen talepleri karşılamak için gayret sarf ettiklerini belirtti.

6 YAŞINDA BABASININ YANINDA BAŞLADI

Yorgun, mesleğe, çanak ustası olan babasının yanında başladığını anlatarak, "Çanakçılık bizde baba mesleğidir. 6 yaşından beri usta olan babamın yanına gidip geliyor, kurumaya bırakılan ürünlerin döndürülmesine yardım ediyordum. Yaklaşık 10 yıl çıraklık yaptıktan sonra tezgaha geçtim ve çanak yapmayı öğrendim." dedi.

Teknolojinin gelişmesine rağmen geleneksel çanak ürünlere gelecek yıllarda da ilginin devam edeceğine inandığını ifade eden Yorgun, bundan sonraki hedeflerinin atölyeyi büyüterek yeni ustaların yetişmesine katkı sağlamak olduğunu aktardı.

"SEKTÖRE OLAN YOĞUN TALEBİ GÖRDÜKTEN SONRA İKİMİZ EL ELE VERİP ATÖLYE AÇIKTIK"

Çocukluk arkadaşı Mustafa Alkan ile uzun yıllar atölyelerde birlikte çalıştığını belirten Yorgun, şöyle devam etti:

"Sektöre olan yoğun talebi gördükten sonra ikimiz el ele verip atölye açtık. Burası yaklaşık 30 yıldır kullanılmayan eski bir atölyeydi, epeyce uğraştıktan sonra ayağa kaldırdık ve kendi işimizde çalışmaya başladık. 15-20 yıl sonra bu iş daha kıymetli olacaktır diye düşünüyorum. Geleneksel yöntemlerle üretim yapıyoruz. İçinde başka hiçbir malzeme kullanmadan çamuru hazırlıyor ve çeşitli ürünler ortaya çıkarıyoruz. Daha çok Orta Doğu ülkelerine ve yurt içine gönderiyoruz. Sürekli toprakla haşır neşir haldeyiz. Çamurla uğraşmak insana rahatlık ve huzur veriyor. İşimi severek yapıyorum."