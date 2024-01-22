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Atölyede çıkan yangın ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

İstanbul'un Ataşehir ilçesindeki bir atölyede çıkan yangın söndürüldü.

AA22 Ocak 2024 Pazartesi 15:46 - Güncelleme:
Atölyede çıkan yangın ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü
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Ataşehir'de demir çelik atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ferhatpaşa Mahallesi 11. Sokak'ta bulunan iki katlı atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Ataşehir, Bakkalköy, Dudullu, Sultanbeyli ve Kartal'dan itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen alevler, atölyenin bitişiğindeki ahşap malzemelerin konulduğu depo ile arkasındaki iş yerine sıçradı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle iş yerlerinde büyük hasar oluştu.

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