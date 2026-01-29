İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ocak 2026 Perşembe / 11 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4298
  • EURO
    52,1728
  • ALTIN
    7766.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Turizm bölgesinde dehşet: Çocuklarının önünde tekme tokat darp edildi
Güncel

Turizm bölgesinde dehşet: Çocuklarının önünde tekme tokat darp edildi

Kocaeli'nin turizm bölgesi Kartepe'de ATV turu düzenleyen şahıslar, tartıştıkları vatandaşlara çocuk ve kadınların yanında saldırdı. Çocuklar gözyaşlarına boğulurken, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

IHA29 Ocak 2026 Perşembe 09:53 - Güncelleme:
Turizm bölgesinde dehşet: Çocuklarının önünde tekme tokat darp edildi
ABONE OL

Olay, mühürlenen Kartepe Green Park Otel'in sahasında meydana geldi. İddiaya göre ATV işletmecileri ile ATV turu için gelen vatandaşlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine grupta bulunan ve rehber olduğu ileri sürülen şahıs, arkadaşlarını çağırdı.

ÇOCUKLAR GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Diğer çalışanların da gelmesiyle tartışma büyüdü. ATV turu düzenleyen şahıslar 15 yaşındaki arkadaşlarının yumruk yediğini iddia ederek vatandaşlara saldırdı. Bir çocuk ise saldırıya uğrayan babası için gözyaşlarına boğuldu. Yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

  • Kartepe ATV turu
  • saldırı
  • cep telefonu görüntüsü

ÖNERİLEN VİDEO

ATV tartışması kavgaya dönüştü: Çocuklarının önünde tekme tokat darp edildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.