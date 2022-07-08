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Güncel

ATV uçuruma yuvarlandı, karı koca hayatını kaybetti

Artvin'in Yusufeli ilçesinde ATV tipi arazi aracının uçuruma yuvarlanması sonucu karı koca hayatını kaybetti.

AA8 Temmuz 2022 Cuma 11:48 - Güncelleme:
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Bademkaya köyündeki evlerinden dün sabah saatlerinde plakasız ATV ile ayrılan Ahmet (74) ve eşi Yadigar Çokadar'dan (68) haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye giden jandarma ve AFAD ekipleri, köy sakinlerinin de katılımıyla çevrede arama yaptı.

Jandarmanın dron da kullandığı aramada çiftin bulunduğu arazi aracının Kadankuda mevkisindeki yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandığı belirlendi.

Kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenen çiftin cenazeleri, gece saatlerinde yapılan çalışmanın ardından Artvin Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan Çokadar çiftinin evlerine 2,5 kilometrelik mesafedeki çeşmeden su almak için bölgeye gittikleri ileri sürüldü.

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