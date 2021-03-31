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ATV'siyle 7 metreden düşen 67 yaşındaki adam öldü

Balıkesir'de ATV'si ile 7 metre yüksekten düşen Yusuf Özbek (67) hayatını kaybetti.

DHA31 Mart 2021 Çarşamba 15:04 - Güncelleme: 31 Mart 2021 Çarşamba 15:04
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Kaza, gece yarısı Manyas ilçesi Cumhuriyet Mahallesi ile Yayla Mahallesi arasındaki mermer sahasında meydana geldi. İddiaya göre Yusuf Özbek, ATV'si ile mermer ocağına doğru yola çıktı. Ancak yine iddiaya göre aracın gaz telinin takılı kalması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. ATV ile birlikte 7 metre yükseklikten yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Özbek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Özbek'in ilk emekli maaşını alacağı günü beklediği öğrenildi.

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