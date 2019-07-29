AUDİ Cup turnuvası Fenerbahçe, Bayern Münih, Tottenham ve Real Madrid gibi takımları karşı karşıya getirecek. Heyecan dolu bir gece yaşatacak olan AUDİ Cup turnuvası için geri sayım başladı. Tüm sporseverler AUDİ Cup 2019 ne zaman hangi kanalda? AUDİ Cup maçları saat kaçta? sorularının yanıtlarını araştırmaya başladılar. Fenerbahçe, Bayern Münih, Tottenham ve Real Madrid'in boy göstereceği AUDİ Cup karşılaşmaları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. AUDİ Cup maçları ile sezon öncesi futbol heyecanı yaşanacak. AUDİ Cup 2019 turnuvasına dair tüm merak edilenlere haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz...

AUDİ CUP 2019 NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

30-31 Temmuz tarihlerinde oynanacak olan Audi Cup maçları, Spor Smart kanalından canlı olarak yayınlanacak.

AUDİ CUP MAÇLARI SAAT KAÇTA?

30 Temmuz tarihinde 19.00'da Real Madrid-Tottenham, 21.30'da ise Bayern Münih-Fenerbahçe maçları izleyicilerle buluşacak.

Üçüncülük ve final maçı ise 31 Temmuz tarihinde oynanacak.

ŞENOL GÜNEŞ DE ORADA OLACAK

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig takımlarından Fenerbahçe, Konyaspor ve Sivasspor'un sezon öncesi kampları çerçevesinde Avrupa'da oynayacakları hazırlık maçlarını takip edecek.

Güneş, bugün Konyaspor ile Twente arasında Hollanda'nın Fleringen kasabasında oynanacak karşılaşmayı izleyecek. Sportpark Reuvekamp sahasındaki maç saat 15.00'te başlayacak.

Tecrübeli hoca daha yarın ise ise Ajax ile Sivasspor'un karşı karşıya geleceği maçı takip edecek. Hollanda'nın Lisse kentindeki Sportpark Ter Specke Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 14.00'te oynanacak. Tecrübeli teknik adam, daha sonra Fenerbahçe'nin yanı sıra Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham Hotspur'un katılımıyla düzenlenecek Audi Cup'ı izlemek üzere Almanya'nın Münih kentine gidecek. Tüm maçların Allianz Arena'da oynanacağı turnuvada, Fenerbahçe ilk olarak 30 Temmuz Salı günü saat 20.30'da Bayern Münih'le karşılaşacak. Bu maç öncesinde, saat 18.00'de Real Madrid ile Tottenham Hotspur karşı karşıya gelecek.

AUDİ CUP NEDİR?

Audi Cup, Alman kulübü Bayern Münih'in ev sahipliği yaptığı ve Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da sahnelenen dört takımın yer aldığı iki günlük bir sezon öncesi futbol turnuvasıdır.

Audi Kupası geleneği tam 10 yıl önce, Audi'nin kuruluşunun 100. yıldönümünde 2009 yılında başladı. Kupa, o zamandan beri Avrupa'nın en prestijli ve yüksek vasıflı hazırlık turnuvalarından biri olarak devam ediyor. 2019-2020 sezonu öncesi 6'ıncısı düzenlenecek turnuvayı şimdiye kadar Bayern Münih 3 defa, Barcelona ve Atletico Madrid ise birer defa kazandı.