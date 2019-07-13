AUZEF 2019 sınav sonuçları açıklandı! İstanbul Üniversitesi AKSİS giriş ekranı ve sorgulama ekranı öğrencilerinin erişimine az önce açıklandı. AKSİS giriş sayfası üzerinden öğrenciler sonuçlarını öğrenebilir. Sınav sonuçlarına itiraz, sınavın bitiş tarihinden itibaren üç gün içinde yapılır. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav sonuçları, otomasyon sistemi üzerinden açıklandı. İtirazlar, kimlik bilgileri açık olmak koşulu ile yazılı dilekçe veya dijital ortamda yapılır. Belirlenen süre dışında yapılan itirazlar dikkate alınmaz. İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır ve sonuçlar ilgili öğrenciye yazı ile veya elektronik ortamda bildirilir. Sınav sonuçlarına itiraz maddi hata yönünden incelenir. Cevap kâğıdı öğrenciye verilmez. İşte, AUZEF telafi sınav sonucu sorgulama...

AUZEF HAKKINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER!

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), İstanbul Üniversitesi bünyesinde açıköğretim ve uzaktan öğretim programlarının faaliyetlerini yürüten fakültedir. 2009 yılından itibaren uzaktan öğretim, 2011 yılından itibaren de açıköğretim kapsamında programlara öğrenci kabul eden AUZEF, bu yönüyle Türkiye'deki tek açık ve uzaktan öğretim hizmeti veren fakültedir.

2018 yılı itibariyle AUZEF bünyesinde 19 Lisans, 17 Ön Lisans ve 7 Lisans Tamamlama programı bulunmaktadır. Bu programların 23'ü Açıköğretim, 18'i AUZEF'e bağlı Uzaktan Öğretim, 2'si de Diğer Fakültelere Bağlı Uzaktan Öğretim programıdır.

AUZEF tüm öğrencilerine dünyanın her yerinde, internet üzerinden İstanbul Üniversitesi standartları ile öğretim görme ve mezun olma fırsatı sunmaktadır.

"Sınavsız İkinci Üniversite" kapsamında, yükseköğretim kurumlarının lisans programlarında okuyan/mezun olan tüm öğrenciler lisans veya ön lisans açıköğretim programlarına, ön lisans programlarında okuyan/mezun olan tüm öğrenciler ise ön lisans açıköğretim programlarına kayıt yaptırabilirler.

AUZEF Mobil uygulamasıyla zaman ve mekandan bağımsız olarak, öğrencilerimiz ders materyallerine erişim sağlayabilirler.

AUZEF SINAV SONUÇ İTİRAZI NASIL YAPILIR?

Sınav sonuçlarına itiraz, sınavın bitiş tarihinden itibaren üç gün içinde yapılır. Bu süre Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yeniden belirlenebilir.

İtirazlar, kimlik bilgileri açık olmak koşulu ile yazılı dilekçe veya dijital ortamda yapılır. Belirlenen süre dışında yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır ve sonuçlar ilgili öğrenciye yazı ile veya elektronik ortamda bildirilir.

Sınav sonuçlarına itiraz maddi hata yönünden incelenir. Cevap kâğıdı öğrenciye verilmez.

AUZEF SINAV MERKEZİ TERCİH İŞLEMİ

2018-2019 Bahar Dönemi sınavları 81 ilde bulunan (89 merkez) sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir. Sınav yeri tercih işlemleri 13 Mayıs 2019 saat 15.00’te başlayıp 16 Mayıs 2019 saat 23.59’a kadar devam edecektir.

Sınav yeri tercih işlemlerini sinav.istanbul.edu.tr adresinden yapabilirsiniz.

13-16 Mayıs 2019 tarihlerinde gerçekleşecek olan sınav merkezi tercihleri 2018-2019 Bahar dönemi sınavlarında geçerli olacaktır.

Sınav yeri tercihi yapmayan öğrencilerimizin, 2018-2019 Bahar döneminde giriş yapılan son sınavın tercihi sınav merkezi olarak belirlenecektir.

Sınav merkezi tercihleri sırasında engelli ve hükümlü öğrencilerimiz durumlarıyla ilgili bilgileri eksiksiz ve hatasız bir şekilde sisteme girmelidir.

İletişim bilgileriniz eğitim-öğretim faaliyetleri başta olmak üzere tüm bilgilendirmelerde kullanılacaktır. Eksik veya hatalı iletişim bilgisi verilmesi nedeniyle yaşanabilecek problemlerden fakültemiz sorumlu değildir.

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