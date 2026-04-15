  • Av sezonu sona erdi! Bakan Yumaklı: son yılların en verimli hamsi sezonuydu
Güncel

Av sezonu sona erdi! Bakan Yumaklı: son yılların en verimli hamsi sezonuydu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaklaşık 245 bin ton avlanma miktarıyla son yılların en verimli hamsi sezonlarından birini geride bıraktıklarını belirterek, 'Kaynaklarımızı koruyarak yürüttüğümüz bu süreçle hem balıkçımız kazandı hem de sofralarımız bereketlendi.' ifadesini kullandı.

AA15 Nisan 2026 Çarşamba 09:27 - Güncelleme:
Av sezonu sona erdi! Bakan Yumaklı: son yılların en verimli hamsi sezonuydu
Yumaklı, NSosyal hesabından sona eren su ürünleri av sezonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Vira Bismillah" diyerek açtıkları 2025-2026 sezonunu "bereketin şükrüyle" tamamladıklarını vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Uyguladığımız planlı üretim, gemi bazlı kota ve koruma-kullanma dengesi sayesinde sezon boyunca attığımız her ağ, rızkımızı artırırken aynı zamanda denizlerimizdeki doğal dengenin korunmasına hizmet etti. Yaklaşık 245 bin ton hamsi avcılığıyla, son yılların en verimli hamsi sezonlarından birini geride bıraktık. Kaynaklarımızı koruyarak yürüttüğümüz bu süreçle hem balıkçımız kazandı hem de sofralarımız bereketlendi. Hırçın dalgalara göğüs geren, ağlarını her sabah 'rastgele' diyerek denize bırakan tüm reislerimize, balıkçı kardeşlerimize emekleri için teşekkür ediyorum."

  • hamsi sezonu
  • balıkçılar kazandı
  • av sezonu

