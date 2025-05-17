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Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti! Kardeşi ve eniştesini öldürdü

Bartın'da bir kişi, arazi anlaşması nedeniyle çıkan tartışmanın büyümesiyle kız kardeşini ve eniştesini öldürdü, yeğenini yaraladı. Olayın ardından kaçan şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

AA17 Mayıs 2025 Cumartesi 15:39 - Güncelleme:
Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti! Kardeşi ve eniştesini öldürdü
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Bartın'da bir kişi arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, kız kardeşi ve eniştesini tüfekle öldürüp yeğenini yaraladı.

Kozcağız beldesine bağlı Demirciler Mahallesi'nde Mehmet D. (65) ile kız kardeşi Havva D. (50), eniştesi Abdullah D. (55) ve yeğeni Erhan D. (35) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle Mehmet D, ortak kullandıkları tarlayı sürdükleri iddiasıyla eniştesi, kız kardeşi ve yeğenine av tüfeğiyle ateş etti.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli, Abdullah ve Havva D. çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Erhan D. ise Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Mehmet D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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