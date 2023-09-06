Av yasağının bitmesi ile balık tezgahları doldu taştı

1 Eylül'de sona eren balık avı yasağıyla gırgır ve trol ile avcılık yapılan teknelerle açılan Foçalı balıkçılar denizin bereketiyle limana döndüler. İzmir Balık Hali'ne giden balıklar ve Foça Balık Hali'ne getirilen balıklarla tezgahlar doldu taştı. Bölgeye has lezzetiyle ünlü olan balıklar sardalya, barbun, tekir, levrek, çipura, mercan, tavuk balığı, kefal, topan kefal, gibi balıklar ile açık denizden gelen diğer çeşit deniz ürünleriyle Foça Balık Halinde adeta görsel şölen yaşanmaya başladı. Foça'da yaşayanlar ve tatilini ilçede geçirenler fiyatlar biraz yüksek olsa da balık çeşitliliğinden memnunlar.

Halde balık satışı yapan Nejat Elgün, "Balık sezonumuza başladık. Barbunumuz, sardalyamız çoğaldı. Hamsimiz keza boyut olarak gayet güzel, geçen seneki gibi ufak değil. Denizlerimizle biraz ilgilenildiği zaman bazı balıkların boyutları, gramajlarının olumlu yönde değiştiğini görmüş oluyoruz" dedi. Elgün; hamsinin kilosunun 70-100 lira arasında, deniz levreğinin kilosunun 300-350 lira arasında, çiftlik levreklerinin kilosunun 140-170 lira arasında, deniz çipuranın kilosunun 300-400 lira arasında olduğunu kaydetti.

"DENİZANASI İSTİLASI TOPAN KEFAL BALIĞI AVLAMAYI ZORLAŞTIRIYOR"



Halde balık satışı yapan başka bir esnaf Menderes Gün, "Şu ara hamsi ve sardalya bollaştı, herkesin bütçesine uygun fiyatta. Levrek fiyatları boyuna ve kilosuna göre değişiyor, balık çeşitlerimiz bol. Deniz çipurası, çim çim karides, topan kefal var. Son dönemde körfezde oluşan deniz anası istilasından dolayı balıkçılar topan kefal balığı avlanmakta zorlanıyor. Balıkçılar denizanasından dolayı istedikleri gibi çalışamıyorlar" diye konuştu.

"BOL MİKTARDA BALIK VAR, FİYATLAR YARI YARIYA DÜŞTÜ"



Foça balık halinde balıkçı Murat Küçükdurgun, "Sezon açıldı, bol miktarda balığımız var, fiyatlar yarı yarıya düştü. Barbunun kilosu 500 liradan 250 lira civarına düştü, Karides 200 liradan 100 liraya, kaya barbun balığı bin liradan 400 liraya, deniz levrekleri 600 liradan 300 liraya, çipuralar 200, kaya levrekleri 200 liraya kadar düştü. Hamsi ve sardalye bol miktarda var, onlarda 100'er liradan satışta. "dedi