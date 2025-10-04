Yumaklı, NSosyal hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda "Belki sizin gözünüzden kaçtı ama Milli Parklar ekiplerimizin gözünden kaçmadı. Hatay'da kaçak avcılar, ava giderken avlandı." ifadesini kullandı.



Kaçak avcıların Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekiplerince tespit edildiğini belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Av denetim faaliyeti kapsamında ekiplerimiz tarafından tespit edilen 9 kaçak avcı yakalanarak idari yaptırım uygulandı. Doğal hayatın korunması ve sürdürülebilirliği için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Gökte süzülen kuşlardan, ormanda sessizce yürüyen ceylanlara kadar tüm canlıların güvenliği için gayret gösteriyor, doğanın sesine kulak veriyoruz. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun."

