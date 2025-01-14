İSTANBUL 7°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ocak 2025 Salı / 15 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,4865
  • EURO
    36,6073
  • ALTIN
    3052.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ava gitmek için evden çıkan şahıs otomobilde ölü bulundu
Güncel

Ava gitmek için evden çıkan şahıs otomobilde ölü bulundu

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, bir kişi otomobilde ölü bulundu.

AA14 Ocak 2025 Salı 21:54 - Güncelleme:
Ava gitmek için evden çıkan şahıs otomobilde ölü bulundu
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Çavuşköy Mahallesinde yaşayan Cahit Özkan (69), ava gitmek için sabah erken saatte evinden çıktı.

Gün içinde Özkan'a ulaşamayan yakınları, durumu jandarmaya haber verdi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İlçe genelinde arama yapan jandarma ekipleri, Çavuşköy ovasında park halindeki 17 KE 319 plakalı aracın içinde Özkan'ın cansız bedenine ulaştı.

Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Cahit Özkan'ın cenazesi otopsi için Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine gönderildi.

  • Canakkale Biga
  • Otomobilde olum
  • Ihbar geldi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.