Ava gitmek için evden çıkan şahıs otomobilde ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, Çavuşköy Mahallesinde yaşayan Cahit Özkan (69), ava gitmek için sabah erken saatte evinden çıktı.
Gün içinde Özkan'a ulaşamayan yakınları, durumu jandarmaya haber verdi.CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
İlçe genelinde arama yapan jandarma ekipleri, Çavuşköy ovasında park halindeki 17 KE 319 plakalı aracın içinde Özkan'ın cansız bedenine ulaştı.
Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Cahit Özkan'ın cenazesi otopsi için Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine gönderildi.