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Avantajlar sağlayan ''Çekmeköy Kart'' birçok alanda kullanılabilecek

Çekmeköy Belediyesinin ilçede ikamet eden vatandaşlar için geliştirdiği 'Çekmeköy Kart' alışveriş, ulaşım, sağlık ve kültürel etkinlikler gibi birçok alanda kullanılabilecek.

AA31 Ocak 2024 Çarşamba 14:07 - Güncelleme:
Avantajlar sağlayan ''Çekmeköy Kart'' birçok alanda kullanılabilecek
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Crea Center Çekmeköy'de düzenlenen tanıtım programında, kartın özellikleri, kullanım alanları, sağladığı avantajlar ve hedefler anlatıldı.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, alışveriş, spor, sanat ve kültürel faaliyetler, maaş, ulaşım, sağlık gibi birçok alanda kullanılabilecek kartın bu anlamda Türkiye'de ilklerden olduğunu söyledi.

Kartın diğer belediyelere örnek olacağını dile getiren Poyraz, "Kart, Çekmeköy'e aidiyet duygusunu aşılayacak. İstiyoruz ki bu kart Çekmeköy'de 18 yaş üzeri 200 bine yakın insanımızın aidiyet duygusunu kendi yüreğinde, benliğinde hissettirsin. Kartla birlikte insanlarımız kendi esnafımızdan da alışveriş yaparak katkı sunacak. Paydaş olmak isteyen de paydaş olabilecek. Kartı taşıyan 'Ben Çekmeköylüyüm.' diyecek. Bu aidiyet bizim için en önemlisi." dedi.

Kaymakam Resul Çelik de projeden çok memnun olduğunu, kartın ilçeye büyük katkı sunacağını belirterek, "Belediyemiz artık çok daha iyi. Çünkü Türkiye'nin gelecek vizyonuna katkıda bulunmaya devam ediyor. Türkiye Yüzyılı'nın gerçekleşmesi için gerekli olan hamleleri yapıyorlar. Devletimizin uzun vadeli vizyonunu, perspektifini sahaya uygulayan bir belediyemiz var. Bugünkü hizmet bunu daha da ileriye taşıyacak." ifadelerini kullandı.

- KARTIN ÖZELLİKLERİ

Ön ödemeli Çekmeköy Kart hem ilçe sakinlerine hem de kart sistemine üye olacak işletmelere büyük avantajlar sağlıyor. Sosyal tesislerde ya da üye işletmelerde kullanılabilecek kart, spor salonlarında, üye mağazalardaki alışverişlerde, ulaşım araçlarında ve sağlık alanındaki harcamalarda özel indirimler sunuyor.

App Store ve Google Play üzerinden indirilen Çekmeköy Kart uygulamasıyla kart başvurusu yapılabiliyor. İsteğe bağlı adrese teslim ya da iletişim merkezlerinden alınabilen kart, Moneytolia uygulaması üzerinden aktifleştirilerek kullanıma açılıyor.

Troy altyapısını kullanarak hizmet verdiği için bankacılık mevzuatına uygun olan Çekmeköy Kart için, ilçede ikamet eden ve 18 yaşını dolduranlar başvuru yapabiliyor.

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