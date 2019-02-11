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Otomobille çarpıp 30 metre sürükledi, geri dönüp baktıktan sonra kaçtı

Antalya'da kaza yapan sürücü, akılalmaz davranışla 'pes' dedirtti. Kazada, bisikletle işe giden Ahmet Cıvkın'a otomobil çarptı. Cıvkın'ı 30 metre sürükleyen aracın sürücüsü, geri manevra yaparak yaralıyı kontrol ettikten sonra hızla uzaklaştı. Cıvkın, olay yerinde yaşamını yitirdi

  • DHA
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Antalya'da bisikletle işe giden Ahmet Cıvkın'a (38),sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil çarptı. Cıvkın'ı 30 metre sürükleyen aracın sürücüsü, geri manevra yaparak yaralıyı kontrol ettikten sonra hızla uzaklaştı. Cıvkın, olay yerinde yaşamını yitirdi.
 
KONTROL EDİP KAÇTI
 
Feci kaza, saat 07.10'da Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi Kırçiçeği Caddesi'nde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, Kepez Belediyesi'nde şoför olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Ahmet Cıvkın, işe gitmek için bisikletiyle yola çıktı. Cadde üzerinde bir süre ilerleyen Cıvkın'a, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil çarptı. Aracın yaklaşık 30 metre sürüklediği Ahmet Cıvkın ağır yaralandı. Ardından geri manevra yapan sürücü, aracının içinden Cıvkın'a baktıktan sonra kaçtı.
 
KAZA YERİNDE ÖLDÜ
 
Çevredekiler, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede, Ahmet Cıvkın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ahmet Cıvkın'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, Cıvkın'a çarpan otomobilin olay yerinde kırılan dikiz aynasından ve güvenlik kamerası görüntülerinden sürücüye ulaşmaya çalışıyor.

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