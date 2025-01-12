İSTANBUL 10°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ocak 2025 Pazar / 13 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,4431
  • EURO
    36,354
  • ALTIN
    3064.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Avcılar E-5'te motosiklet kazası: 1 polis memuru hayatını kaybetti, 1'i ise ağır yaralandı
Güncel

Avcılar E-5'te motosiklet kazası: 1 polis memuru hayatını kaybetti, 1'i ise ağır yaralandı

İstanbul Avcılar E-5 Yanyol'da motosikletli iki polis memuru bariyere çarparak kaza yaptı. Olayda bir polis memuru hayatını kaybederken, diğeri ise ağır yaralandı.

IHA12 Ocak 2025 Pazar 07:47 - Güncelleme:
Avcılar E-5'te motosiklet kazası: 1 polis memuru hayatını kaybetti, 1'i ise ağır yaralandı
ABONE OL

Olay, saat 22.30 sıralarında İstanbul E-5 Yanyol Avcılar mevkii Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 FRZ 112 plakalı motosikletle seyir halinde giden istirahatli iki polis memuru bilinmeyen nedenle bariyere çarparak tek taraflı kaza yaptı. Kazada polis memuru Doğan Biçici olay yerinde hayatını kaybederken, diğer polis memuru Oğuz Göral ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Göral, ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Biçici'nin cenazesi morga götürülürken kaza sebebiyle yol üzerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.