Avcılar sahili karanlığa gömüldü! Vatandaş İBB'ye haftalardır ulaşamıyor

Avcılar Denizköşkler sahilinde haftalardır yaşanan aydınlanma sorunu nedeniyle sahil şeridinin bir bölümüne adeta karanlık çöktü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa Çözüm Merkezi ve BEDAŞ'a durumu defalarca ileten vatandaşlar çözüm bulunmamasından şikayetçi. Aileleri ve çocuklarıyla sahile gelen vatandaşlar, parkta çocuklarını oynatabilmek için telefon ışığı ile çevreyi aydınlatmaya çalışıyor.

"IŞIK OLMAYAN YERDE İNSANLARIN HAYATI KARARIYOR. KARANLIK OLUNCA BİZİM DE İÇİMİZ KARARIYOR"

Avcılar'da yıllardır sokak müzisyenliği yaptığını ifade eden Ferhat Boyatır isimli vatandaş, "Ben sokak müzisyeniyim. Burada ekmeğimi kazanıyorum. Burada oturuyorum ama şikayetçiyim. Normalde burada ışıklar yanıyordu. İnsanların yüzünü görüyordum. İnsanlara hitap ediyordum ve evime ekmeğimi götürüyordum. İnsanlar beni görüyordu. Ben insanları görüyordum. Işık olmayan yerde insanların hayatı kararıyor. İnsanların kalbi kararıyor. İnsanlar mutlu olamıyor. Avcılar gibi bir ilçeye yakışmıyor. Çünkü insanlar buraya eğlenmeye, ailesiyle piknik yapmaya geliyor. Ama bir geliyorlar ki kimse birbirini göremiyor. Kimse iletişim kuramıyor. Ben insanların yanına gidiyorum beni göremiyorlar. Telefonun ışığını açıyorlar bakıyorlar, 'Sen müzisyensin' tamam diyorlar. O zaman diyorlar ki çal. İnsanlar beni burada tanıyorlar. İnsanlar mutlu oluyor. İnsanlar beni çağırıyorlar. Ama karanlık olunca burası bizim de içimiz kararıyor" dedi.

"BİRBİRİMİZİN SURATINI DAHİ GÖREMİYORUZ"

Yaşanan aydınlatma sorunu ile ilgili konuşan Gizem Mert isimli vatandaş, "Normalde böyle değildi. Şu anda mağduruz burada ışık yok birbirimizin suratını dahi göremiyoruz. Düzeltilmesini bekliyoruz. Biz buraya sürekli gelen insanlarız. Bu mağduriyetimiz giderilirse çok mutlu oluruz" diye konuştu.

"BU KADAR GÜZEL BİR YERİN BU HALE GELMESİNİ ANLAYAMIYORUM"

Ailesiyle vakit geçirmek için sahile geldiğini ifade eden Sami Koçak, "Akşam geldik bayağı bir eğlenceli oldu ama çocukları karanlıktan sonra bir yere gönderemedik. Kendi getirdiğimiz ışıldakların da pili bitti. Şu anda karanlık içindeyiz. 153'ü arıyoruz. Dönen kişiler de bize işleme aldık yok şudur budur gibi şeyler söylüyorlar. Bu kadar güzel bir yerin bu hale gelmesini ben anlayamıyorum. Nereye ne söyleyeceğimizi de bilmiyoruz artık. Biz bunu size söylüyoruz inşallah sonucuna ulaşabiliriz" şeklinde konuştu.

"TELEFON IŞIKLARIYLA İDARE EDİYORUZ"

Hafta sonu ailesiyle piknik yapmaya geldiğini aktaran Sedat Şeyhun ise, "Bugün hafta sonu ailemizle beraber gelip bir piknik yapalım dedik fakat bugün elektrik olmadığından dolayı mağdur olduk. Telefon ışıklarıyla idare etmek istiyoruz. Zor oluyor. Burada insanlar aileleriyle beraber dinlenmek, vakit geçirmek istiyorlar ama ışıkların mağduru oluyoruz" dedi.