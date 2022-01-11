Avcılar'da 1 kişinin öldüğü göçük olayında 3 gözaltı

IHA 11 Ocak 2022 Salı 14:15 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 14:16

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Avcılar Merkez Mahallesi Talimhane Sokak'ta inşaat alanında toprak kayması sonucu göçük meydana gelmişti. Göçükten kurtarılan İsa Eğice, ambulansla Bakırköy'deki Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış ve toprak altında kalan Sinoplu işçi Cemal Eken ise hayatını kaybetmişti. Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı "Taksirle ölüme sebebiyet verme" olayı ile ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında müteahhit Metin K., ustabaşı Arif E. ile kepçe operatörü Sinan A. için gözaltı kararı verildi. Kararın ardından polis merkezine götürülen 3 şüpheli, buradaki ifadelerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.