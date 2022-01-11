İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ocak 2022 Salı / 8 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,8481
  • EURO
    15,7037
  • ALTIN
    803.617
  • BIST100
    2036.71
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Avcılar'da 1 kişinin öldüğü göçük olayında 3 gözaltı
Güncel

Avcılar'da 1 kişinin öldüğü göçük olayında 3 gözaltı

Avcılar'da inşaat alanında 1 işçinin hayatını kaybettiği, 1 işçinin de yaralandığı göçük olayıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan müteahhit, ustabaşı ve kepçe operatörü adliyeye sevk edildi.

IHA11 Ocak 2022 Salı 14:15 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 14:16
ABONE OL

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Avcılar Merkez Mahallesi Talimhane Sokak'ta inşaat alanında toprak kayması sonucu göçük meydana gelmişti. Göçükten kurtarılan İsa Eğice, ambulansla Bakırköy'deki Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış ve toprak altında kalan Sinoplu işçi Cemal Eken ise hayatını kaybetmişti. Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı "Taksirle ölüme sebebiyet verme" olayı ile ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında müteahhit Metin K., ustabaşı Arif E. ile kepçe operatörü Sinan A. için gözaltı kararı verildi. Kararın ardından polis merkezine götürülen 3 şüpheli, buradaki ifadelerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.