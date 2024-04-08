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Avcılar'da akılalmaz olay! Camdan sarkıp taksiye kurşun yağdırdı

Avcılar'da taksiye binen yabancı uyruklu bir kişi kendisini takip eden iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken polis soruşturma başlattı.

DHA8 Nisan 2024 Pazartesi 14:07 - Güncelleme:
Avcılar'da akılalmaz olay! Camdan sarkıp taksiye kurşun yağdırdı

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Saldırı, saat 02.00 sıralarında Ambarlı Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde meydana geldi. Omar Şhabi bindiği taksiyle giderken içinde iki kişinin bulunduğu araç yollarını kesti. Aracın camından sarkan saldırgan taksiye doğru ateş açtı. Taksi durunca saldırgan araçtan inerek ateş etmeye devam etti. Saldırıyı fark eden taksi şoförü geri giderken, saldırgan Şhabi'ye tabancayla bir kez daha ateş etti. Saldırgan yaya olarak kaçarken, diğer şüphelilerin içinde bulunduğu araç ise hızla oradan uzaklaştı. Taksiden inen Şhabi, ihbar üzerine gelen polis aracının önüne kendisini attı. Yaralı adam, hastaneye kaldırılırken takside birden fazla mermi isabet ettiği belirlendi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırganları tespit ederek yakalanmaları için çalışma başlattı

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