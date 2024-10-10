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  • Avcılar'da apartmanın bodrum katında 2 boş roketatar ele geçirildi
Güncel

Avcılar'da apartmanın bodrum katında 2 boş roketatar ele geçirildi

Avcılar'da bir apartmanın bodrum katında ele geçirilen 2 boş roketatarla ilgili gözaltına alınan kişi adli makamlarca serbest bırakıldı.

AA10 Ekim 2024 Perşembe 16:45 - Güncelleme:
Avcılar'da apartmanın bodrum katında 2 boş roketatar ele geçirildi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün saat 20.10'da Denizköşkler Mahallesi'ndeki apartmanın bodrum katında silah olduğunun belirlenmesi üzerine ekiplerin adrese gittiği belirtildi.

İkamette yapılan aramada çuval içinde 2 boş roketatar ele geçirilerek muhafaza altına alındığı kaydedilen açıklamada, "Yapılan kontrolde içinde roket olmadığı, boş law silahı olduğu, geçmiş tarihlerde olay yeri adreste ikamet eden ve eski asker olduğu belirlenen K.U. isimli şahsa ait olduğu tespit edilmiş, şahıs yeni ikamet adresine düzenlenen operasyon sonucunda yakalanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yakalanan K.U. isimli şahsa yönelik yapılan sorgulamada, eski asker olduğu ve 15 yıl önce anti tank roketatarları hatıra olarak aldığı, önceki ikamet adresinin bodrum katına koyduğu ve orada unuttuğu anlaşılmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından dosyası ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakılmıştır."

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