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  • Avcılar'da AVM güvenliğiyle iki kişi birbirine girdi! Cop ve sandalyeler havada uçuştu
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Avcılar'da AVM güvenliğiyle iki kişi birbirine girdi! Cop ve sandalyeler havada uçuştu

Avcılar'daki bir alışveriş merkezinde iki kişi ile özel güvenlik görevlileri arasında kavga çıktı. Güvenlik görevlilerinin cop ile müdahale ettiği kavgada, şüpheliler sandalyelerle saldırdı. Yaşananlar cep telefonu kameraları ile kaydedildi.

DHA11 Aralık 2024 Çarşamba 01:51 - Güncelleme:
Avcılar'da AVM güvenliğiyle iki kişi birbirine girdi! Cop ve sandalyeler havada uçuştu
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Üniversite Mahallesi'ndeki bir AVM'nin zemin katında dolaşan 2 kişi ile özel güvenlik görevlileri arasında bilinmeyen nedenle tartışma başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kavga çıktı. Kavga sırasında bir güvenlik görevlisi copla müdahale ederken, şüphelilerden biri de bir restorandan aldığı sandalye ile özel güvenlik görevlilerine vurdu.

İhbar üzerine alışveriş merkezine polis ekipleri geldi. Polis ekiplerinin yaptığı kimlik kontrolünün ardından, iki şüpheli kişi serbest bırakıldı. Yaşanan gerginlik ve kavga anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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