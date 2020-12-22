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Avcılar'da banka soygunu girişimi

İstanbul Avcılar'da banka soygunu girişiminde bulunan şüpheli alarm çalınca kaçtı.

AA22 Aralık 2020 Salı 07:04 - Güncelleme: 22 Aralık 2020 Salı 07:04
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Avcılar'da bir banka şubesinin camını taşla kırarak içeri giren ve soygun teşebbüsünde bulunan şüpheli alarmın çalması üzerine kaçtı.

Gümüşpala Mahallesi E-5 Londra Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinin alarmının çalması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Bankanın camının kırıldığını tespit eden ekipler bankanın güvenlik görevlisiyle birlikte kamera görüntülerini inceledi. Görüntülere göre, bir şüpheli yaklaşık bir saat uğraşarak taşla camı kırıyor, içeri girdiği ve soygun teşebbüsünde bulunduğu esnada alarmın çalması üzerine kaçıyor.

Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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