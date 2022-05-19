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Avcılar'da barda cinayet

İstanbul Avcılar'da bar sahibi iş yerinde bir kadın tarafından öldürüldü. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

DHA19 Mayıs 2022 Perşembe 13:46 - Güncelleme:
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Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'ndeki barda meydana geldi. Gurbet T. (28) adlı kadın, bar sahibi Çağdaş Emre Elçi (28)'ye tabanca ile ateş etti. Elçi kanlar içinde kalırken Gurbet T. dışarı çıkarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralan Çağdaş Emre Elçi'yi, Avcılar'daki özel hastaneye kaldırdı. Ancak Elçi hayatını kaybetti. Polisler tarafından ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alınan evli ve 2 çocuk annesi kadının cinayeti kabul ettiği öğrenildi. Gurbet T.'nin ilk ifadesinde, "Çağdaş Emre Elçi beni çok sevdiğini ve bensiz yaşayamayacağını söyleyerek tabancasını bana verdi. Sonra da ateş etmemi istedi" dediği kaydedildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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