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Avcılar'da çatı katı yangını

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binanın çatı katı alev alev yandı. Yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

DHA30 Kasım 2024 Cumartesi 12:16 - Güncelleme:
Avcılar'da çatı katı yangını
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Gümüşpala Mahallesi Palmiye Sokak'ta yaklaşık 6 ay önce kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan ancak yıkımı henüz yapılmayan binada dün gece yarısı yangın çıktı.

Çatı katının alev alev yandığını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Alevlerin tüm çatıyı sararken itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Ekipler, yangına merdivenli araç ile müdahale etti. Yangın, çevreye sıçramadan söndürüldü.

Çevrede oturanlar, binada sürekli evsiz veya madde bağımlılarının kaldığını ve yangının onların ısınmak amacıyla yaktığı ateş nedeniyle çıktığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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